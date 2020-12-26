Московские власти обнародовали расписание новогодних салютов

https://static.news.ru/photo/84f24524-4740-11eb-9335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салюты в новогоднюю ночь будут выпущены в Москве с нескольких площадок. Первый залп дадут сразу после боя курантов на Большом Москворецком мосту.

В 01:00 салюты дадут ещё с десяти точек: на Поклонной горе, на площадке у пруда в районе Ново-Переделкино, в парке Дружбы в Ховрино, в саду имени Мичурина на ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в районе парка «Печатники», в парке «Южное Бутово», парке «Митино», на Озёрной аллее в Зеленограде и на улице Физическая в Троицке (ТиНАО), передаёт ТАСС.

Тем временем Роскачество дало советы по выбору фейерверков для самостоятельного использования. В ведомстве напомнили, что приобретать пиротехнику допустимо лишь в специализированных точках продаж. А врач неотложки предупредил, что пиротехникой не должны пользоваться дети и пьяные взрослые. По мнению Артёма Хисамова, правило безопасности в работе с пиротехникой простое: пиротехническое изделие должен запускать самый трезвый и адекватный человек, писал NEWS.ru.