Московские власти не планируют снова вводить пропуска

https://static.news.ru/photo/c379f5ce-1f92-11eb-9fac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти столицы не видят необходимости повторно вводить в городе пропускной режим.

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Ефимов также сообщил, что городские власти не обсуждают ужесточение требований к работодателям по сотрудникам на удалённом режиме.

Весной до половины сотрудников переходили на удалённый режим работы. Мы такую рекомендацию в адрес предприятий направляли. Надеемся, что строгое соблюдение тех мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент, позволит нам не ужесточать те требования, что предписаны указом. Поэтому не хотелось бы эту цифру пересматривать, — резюмировал чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти «пока не предполагают» вводить в городе полный локдаун из-за распространения коронавируса, передавал NEWS.ru.

В Москве за последние сутки выявили 5255 новых случаев COVID-19.