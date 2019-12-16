Департамент транспорта Москвы подтвердил начисление лишних денег на карты «Тройка» некоторым пассажирам, использовавшим МЦД. В ведомстве отметили, что счастливчики могут считать случившееся новогодним чудом.
Случаи начисления некоторых сумм были единичными и происходили после оплаты проезда на валидаторах диаметров,
Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году. Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса, — подчеркнули в Дептрансе.
Ранее NEWS.ru писал, что москвичи столкнулись с неожиданным явлением. На их карты «Тройка» стали поступать по 20 тысяч рублей, хотя сами жители столичного региона никаких начислений не производили.
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