Таксисты задрали цены в снегопад. Это законно, почему им всё сходит с рук?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за снегопада в Москве 27 ноября случился транспортный коллапс, и такси подорожало в несколько раз. NEWS.ru выяснил, законно ли такое резкое повышение цен, почему оно произошло и кому выгодно, кто в этом виноват и кто должен нести ответственность, а главное — что делать в сложившейся ситуации москвичам, которые не могут уехать на работу или вынуждены выкладывать внушительные суммы за поездку на такси.

Почему выросли цены на такси

Накануне снегопада мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не выезжать в понедельник в город на машинах из-за непогоды: в столице выпало около 35% процентов от месячной нормы осадков. В итоге на маршруты вышло такси меньше, чем обычно, а из-за нехватки водителей при высоком спросе цены на поездки взлетели в несколько раз.

Так, например, москвичи в соцсетях пожаловались, что 9-минут комфортного передвижения по городу стоят больше 1000 рублей, а путь из аэропорта Домодедово в центр Москвы обходится примерно в 6000 рублей.

Председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов рассказал NEWS.ru, что сложившаяся ситуация вполне логична с точки зрения рынка. По его словам, водители могут на законных основаниях не выезжать на маршруты, если считают это опасным.

«Они работают фактически как предприниматели, имеют полное право не выйти на линию, если считают, что погодные условия представляют угрозу для них и для пассажиров. Это никем не регламентируется», — говорит Николай Кодолов.

Таким образом, многие водители побоялись работать в снегопад, продолжает председатель профсоюза такси, потому что это время повышенной аварийности, а некоторые из них и вовсе не имеют опыта управления автомобилем в таких погодных условиях. Следовательно, спрос на такси образовался большой, а предложение ограниченное, отсюда и выросшие цены, рассказал Николай Кодолов. По его словам, они стали стимулом работать для водителей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законно ли такое резкое повышение цен на такси

Юрист Евгений Ландо сообщил NEWS.ru, что каждый пользователь, который регистрируется в электронной системе или соглашается на услуги такси иным способом, соглашается и с политикой предоставления услуг компанией-перевозчиком. И в большинстве фирмы имеют возможность изменять цены на проезд в зависимости от собственной загруженности и других факторов, влияющих на расходы на поездки. Это, например, высокий трафик и повышенный расход топлива.

«Соответственно, я считаю, что повышение стоимости услуг с учетом этих факторов возможно и допустимо», — отметил он.

По словам юриста, компании-перевозчики в такой ситуации не нарушают антимонопольное законодательство.

В пресс-службе ФАС России NEWS.ru сообщили, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования.

«Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Этот документ накладывает мораторий на проверки IT-компаний, которой является и «Яндекс» — лидер рынка такси на территории РФ и подавляющего большинства регионов России. Следовательно, в сложившейся ситуации ФАС бессильна.

Могут ли власти повлиять на ситуацию

Николай Кодолов отметил, что московские власти ничего не могут сделать с ценами на такси. По его словам, чтобы ситуация не была такой болезненной, надо повышать общее благосостояние населения.

«У нас не царская власть, когда царь сказал и все решилось. У нас правовое государство все-таки. Есть законы, рыночная экономика, положения. Если бы доходы населения были адекватные, если бы покупательная способность не падала, таких вопросов вообще не возникало бы. Московские власти могут дать денег людям, бизнесу. Субсидировать, спонсировать. А в моменте разрешить ситуацию сложившуюся не могут. Это бизнес», — считает Николай Кодолов.

Он добавил, что на ситуацию не может повлиять и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Эксперт говорит, что подобные ситуации с повышением цен на услуги такси уже происходили и в ведомстве на это уже обращали внимание.

«Их ответ довольно простой: „Это рыночные отношения, мы не вмешиваемся“. Уже были прецеденты, поэтому здесь четкий ответ», — объясняет председатель профсоюза такси.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов тем не менее считает, что на ситуацию повлиять можно. В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что для этого в первую очередь нужно провести комплексный анализ рынка такси.

«Оптимизация возможна. Потому что иногда предприниматели дают вольную своим действиям в том случае, когда нет дополнительного предложения на рынке. Это вопрос конкуренции», — говорит Сергей Борисов.

Этично ли такое резкое повышение цен

Сергей Борисов отметил, что в сложившейся ситуации сложно апеллировать к этике, потому что речь идет в первую очередь о механизмах бизнеса.

«Встаньте на их место. Нынешняя ситуация на дорогах называется „дни жестянщика“. Аварийность увеличивается в разы. То есть высокой ценой водители оправдывают свои риски, их тоже можно понять. Чудес не бывает. Мы же с вами не сетуем, что когда проходит Петербургский экономический форум, цены на отели в 3–4 раза взлетают. И точно так же такси становится дороже. Это предложение и спрос», — считает Сергей Борисов.

Николай Кодолов сообщил, что за последние 5–6 лет базовые цены на такси не изменились. Высокая стоимость складывается из коэффициентов: пробки, количество машин на линии, спрос и других. Однако при этом сами автомобили подорожали в 2–3 раза, а бензин — на 30–40%, уточнил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Справедливо ли текущее повышение цены? Справедливо. С точки зрения бизнеса. Но потребителям очень грустно становится. Этично ли? Чтобы это было этичным, в стране нужно поднять уровень жизни. Сейчас, к сожалению, проблема только в этом», — считает эксперт.

По его словам, покупательная способность за последние годы ощутимо упала. Если бы у людей были высокие доходы, то цены были бы сбалансированы с учетом бюджета потребителя.

«Сейчас, к сожалению, такого баланса нет в России в целом. И это зависит не от агрегаторов, а от социально-экономической ситуации в стране», — говорит Николай Кодолов.

Что людям делать в ситуации, когда цены на такси резко выросли

Юрист Евгений Ландо рассказал, что если пользователь не согласен со стоимостью поездки на такси, он может написать обращение в ФАС. Там жалобу рассмотрят с разных сторон. И в случае если есть нарушения, принудят компанию-перевозчика соблюдать антимонопольное законодательство. Однако Николай Кодолов говорит, что в сложившейся ситуации разрешение вопроса в пользу потребителей вряд ли возможно. По его словам, жалобой едва ли получится чего-то добиться.

«В ФАС скажут, что все справедливо. Ответ будет однозначный. Так это не регулируется», — уточнил Николай Кодолов.

Поэтому, говорит он, в ситуации, когда выросли цены на бензин и на машины, такси стало меньше при плохих погодных условиях, надо как-то стимулировать водителей, откуда-то нужно брать деньги. А они из воздуха не берутся, подчеркнул эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Поэтому тут выбор такой: либо потребитель готов платить за услугу, за свой комфорт, чтобы ехать в тепле, в сухости, без лишних глаз, тел, рук, либо он пользуется метро, автобусами или трамваями, которые, кстати, в последнее время стали более комфортными, чем 10–15 лет назад. Я сам как потребитель такси из-за высоких цен стал больше пользоваться общественным транспортом — что делать», — рассказал Николай Кодолов.

Евгений Ландо добавил, что еще один способ как-то повлиять на ситуацию — служба поддержки, которая предусмотрена во всех агрегаторах такси. Там пользователь может оставить обращение или жалобу, попробовать получить скидку.

«Но, на мой взгляд, допустимо, что пользователь, несмотря на сложные погодные условия и высокий трафик, все равно получает услугу, даже более дорогую. Ведь нужно помнить, что повышенная тарификация вынуждает водителей выходить на работу, возить людей, а не сидеть в тёплом помещении в ожидании лучшей погоды», — уточнил юрист.

Сергей Борисов порекомендовал москвичам в сложившейся ситуации слушать правительство Москвы и пересаживаться на общественный транспорт.

«Старайтесь пользоваться метро. Это наша палочка-выручалочка», — подчеркнул он.

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