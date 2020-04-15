Московские таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков

https://static.news.ru/photo/753c6ec0-7f18-11ea-92ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение, позволяющее водителям такси, проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями. Ранее департамент столичного транспорта прислал таксомоторным компаниям логины, пароли и инструкцию для водителей.

Пока приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями. Помогаем водителям установить и разобраться через службу техподдержки нашего сервиса, — рассказала РБК представитель группы компаний «Везёт» Зоя Австрийская.

Ещё один источник РБК на рынке такси сообщил, что «приложение работает через раз». При этом в сервисе такси «Максим» изданию информацию о сбоях в приложении не подтвердили.

С 15 апреля в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Из-за проверок наличия у пассажиров кодов утром на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди. Возле многих платформ пробки из граждан начинались уже на улице.

Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.