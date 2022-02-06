Московские суды эвакуировали из-за угроз минирования

Все районные суды Москвы получили в понедельник, 7 февраля, сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Отмечается, что из некоторых зданий людей в связи с угрозами пришлось эвакуировать. Информация о минировании проверяется.

В понедельник все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов объявлена эвакуация. Экстренные службы проверяют информацию, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сообщения о минировании терминала аэропорта Шереметьево не подтвердились. В результате проверки воздушной гавани и самолётов взрывчатые вещества обнаружены не были. 5 февраля аноним отправил в экстренные службы сообщение о якобы минировании четырёх самолётов и помещения в терминале В аэропорта.

Волна сообщений о минированиях началась в России после новогодних праздников. Из-за угроз власти эвакуировали сотни школ, детских садов и помещений официальных ведомств в крупных городах по всей стране. Угрозы не подтверждались. По мнению силовиков, ряд сообщений поступали из-за рубежа с целью посеять панику.