Московские соцработники сдали кровь для больных COVID-19

Больше 70 сотрудников московской соцзащиты приняли участие в акции «Доноры надежды». Привитые «Спутником V» и переболевшие коронавирусом добровольцы сдали плазму и цельную кровь, которая поможет болеющим COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе департамента соцзащиты города.

Более 100 человек только из одного этого социального центра выразили желание стать донорами. Правда, далеко не все прошли строгий медицинский отбор, — рассказала руководитель Единой справочной службы департамента Екатерина Кузнецова.

Мероприятие прошло в Тушино. Перед сдачей крови всех добровольцев обследовал врач-трансфузиолог.

Заведующая выездным отделением Центра крови им. О. К. Гаврилова ДЗМ Нармина Курбанова отметила, что один донор может спасти двух-трёх человек. При этом донорская кровь нужна не только больным коронавирусом.

Аналогичная акция в апреле 2020 года проходила в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, а в мае 2020 года — в «Моём социальном центре» в Южном Бутово.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщили о дефиците донорской крови на фоне пандемии. О нехватке крови сообщили врачи Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и других регионов. Однако позже в ФМБА опровергли данную информацию.