Московские силовики задержали женщину накануне митинга против вакцинации

Сотрудники полиции Москвы задержали на Пушкинской площади Регину Кузьмину, которая хотела принять участие в митинге против принудительной вакцинации. Об этом она рассказала журналистам «ОВД-Инфо».

Они не объяснили ей причину задержания. В автозаке женщине стало плохо, ей вызвали врача. Её отвезли в ОВД по Тверскому району.

Кроме того, на Пушкинской площади задержали человека с плакатом в поддержку политзаключённых и оппозиционера Алексея Навального. Его доставили в ОВД по Арбату, но потом отпустили без составления протокола.

Митинг должен пройти в формате встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным о «вакцинации без принуждения».

Ранее стало известно, что в российской столице второй день подряд фиксируется суточный рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. По данным на утро 25 июня, за сутки умерли 98 человек, накануне — 92.

За прошедшие сутки в Москве было выявлено 7916 новых случаев, излечились 4558 человек. Общее число заболевших за всё время пандемии в столице составляет 1 323 757 человек, излечились 1 135 580, скончались 21 876 пациентов.