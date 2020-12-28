Московские школы могут вернуться к очному обучению после зимних каникул

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После новогодних каникул московские школы могут вернуться к очному обучению. Власти столицы рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация позволит пойти на такой шаг.

Как пояснил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов, необходимо оценивать развитие ситуации в течение праздников. По его словам, насколько меры санитарной безопасности будут соблюдаться в первые дни января, зависит только от граждан.

Исходя из ситуации, которая сложится, Москва примет то или иное решение. Пока мы настроены открыть школы. Но, подчёркиваю, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации, — заявил Кравцов.

Министр также напомнил, что в случае, если ситуация будет стабильной, то к очному обучению вернутся ученики 6–11-х классов. Младшие школьники пока останутся на удалёнке.

С середины октября ученики старших классов московских школ были переведены на удалённое обучение в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сейчас дистанционно обучаются порядка 500 тысяч учащихся 6–11-х классов.

Стоит отметить, что вынужденное удалённое обучение приветствуют далеко не все. Так, многие родители констатируют резкое падение уровня успеваемости своих детей, занимающихся дистанционно.

Кроме того, как писал NEWS.ru, китайские учёные сделали вывод о вреде удалёнки для здоровья детей. В частности, в таких условиях у них быстрее развивается близорукость — прежде всего из-за частого контакта с различными гаджетами и из-за общего снижения времени пребывания на открытом воздухе.