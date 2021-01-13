Все московские школьники вернутся к очному обучению с 18 января

https://static.news.ru/photo/d4b3820a-562f-11eb-9209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Учащиеся 1–11-х классов московских школ вернутся к очному обучению с 18 января. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте градоначальника.

Мэр отметил, что школы должны отнестись максимально строго к соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Подчёркивается, что как и в первом полугодии, при выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции весь класс будет временно переведён обратно на дистанционное обучение.

Вместе с тем в связи с возвращением школьников к очной форме обучения будут разблокированы их транспортные карты. Таким образом, они снова будут иметь право на льготный проезд в общественном транспорте.

Как ранее писал NEWS.ru, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что дистанционное обучение в школах в 2020 году было временной, вынужденной мерой.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что удалёнка никогда не заменит очный формат. Кравцов отметил, что с 1 сентября 2020 года школы вернулись к традиционным формам преподавания, а дистанционный формат вводят точечно, когда того требует ситуация.