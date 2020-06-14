«Московские сезоны» научат готовить мороженое и рисовать гуашью

https://static.news.ru/photo/6bf49ece-aed8-11ea-b16d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Денисов/mos.ru

Онлайн-проект «Московские сезоны» подготовил новую программу на период с 15 по 21 июня. Присоединиться к бесплатным занятиям можно в соцсетях проекта.

Ежедневно по утрам мастер спорта по спортивной гимнастике Татьяна Россман продолжит проводить ставшую уже традиционной онлайн-зарядку.

Кулинарный блогер и кондитер Андрей Бунбич научит детей готовить мороженое за 10 минут. Со взрослыми кулинарными секретами поделится шеф-повар Юрий Книжник. Он расскажет, как приготовить салат из помидоров с хрустящими баклажанами, запечённую молодую капусту с сырным соусом и сёмгу с авокадо и соусом терияки.

Детская писательница и художница Аня Доброчасова проведёт для юных зрителей урок рисования гуашью.

Актриса Ольга Зубкова, озвучивающая героинь Сигурни Уивер, Анджелины Джоли и других звёзд Голливуда, прочтёт отрывок из романа-эпопеи Михаила Осоргина «Сивцев Вражек», сообщает телеканал «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что Московская консерватория им. П. И. Чайковского объявила о возобновлении с 14 июня прямых эфиров концертов без публики в зрительном зале. Первый концерт был посвящён основателю консерватории Николаю Рубинштейну. До этого на сцене консерватории без публики уже выступили знаменитые музыканты Юрий Башмет, Николай Луганский, Даниил Крамер и другие артисты.