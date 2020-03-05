https://static.news.ru/photo/27fdea4e-5ee8-11ea-b303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельцы похоронного бизнеса хотят использовать название китайской пневмонии для своих услуг.

Компания «Первый городской ритуал» подала заявление в Роспатент с просьбой зарегистрировать в качестве товарного знака слова «Коронавирус», CORONAVIRUS и медицинское название вируса COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.



Ответа на заявку из ведомства ритуальной фирме пока не пришло.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже его изменили на COVID-19.

По данным на 5 марта, число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 95 тысяч человек. От болезни умерли 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 53 тысячам.

Ранее NEWS.ru писал, что Госкомитет по делам здравоохранения КНР описал возможные способы заражения коронавирусом. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём при тесном контакте с заболевшим. Также риск заболеть возникает при длительном нахождении в закрытом пространстве с высокой концентрацией взвешенных частиц с возбудителем (аэрозольный способ).