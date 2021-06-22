Московские рестораны лишатся большинства посетителей

Рестораны Москвы лишатся 90% своих посетителей из-за решения мэра Сергея Собянина о введении QR-кодов для входа в заведения. Такое мнение журналистам ТАСС высказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Он уверен, что учреждения не смогут работать в таком режиме, что негативно отразится на отрасли.

Рестораны не смогут работать в режиме, когда с 28 июня они лишатся 90% своих гостей, — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, вводить такие меры можно, когда прививку от коронавируса сделали 60% граждан. В этом случае при потере 40% посетителей рестораны «ещё как-то разберутся».

Ранее создатель и владелец московских баров Help&Friends bar, Stay True bar, Law&son bar, Black Hatbar Дмитрий Соколов прокомментировал решение Собянина о требовании QR-кодов на входах в заведения общественного питания. Он сказал, что в шоке после получения этих новостей.

С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «безковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.