Московские работодатели смогут проверить пропуска сотрудников

https://static.news.ru/photo/999026c6-8f63-11ea-a111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков сотрудников заработал в столице.

В городском департаменте предпринимательства и инновационного развития уточнили, что в связи с пандемией коронавируса руководители ограниченных к посещению компаний должны подать заявление на выдачу цифровых пропусков с указанием тех работников, чьё присутствие необходимо для обеспечения работы.

Система запущена на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Руководители и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться услугой через раздел «Для юридических лиц», где необходимо ввести ИНН компании.

Если посещение организации приостановлено, персонал не сможет самостоятельно продлить пропуск. В этом случае работодателю нужно определить минимальный перечень работников, которые должны находиться на рабочем месте, передаёт mos.ru.

Подробная инструкция по составлению заявления опубликована на платформе i.moscow. Получение цифровых пропусков займёт около двух минут, сообщает «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что в период самоизоляции у женщин, пострадавших от домашнего насилия, должна быть возможность покидать свои дома без получения специального пропуска.