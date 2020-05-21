Московские работодатели смогут оформлять цифровые пропуска для сотрудников

https://static.news.ru/photo/9065d5e2-9b83-11ea-80ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатели в Москве получат право оформлять и аннулировать цифровые пропуска для сотрудников. Такая норма содержится в указе, подписанном мэром столицы Сергеем Собяниным.

Оформление таких пропусков стало возможным уже с 21 мая. Для этого будет необходимо использовать личный кабинет юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра Москвы.

Аннулировать пропуск работодатель сможет в том случае, если сочтёт, что присутствие человека в офисе или на производстве не требуется.

Указ также предписывает руководителям предприятий минимизировать присутствие сотрудников на рабочих местах.

Все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме, — цитирует Собянина пресс-служба мэра.

Ещё одно нововведение станет актуальным с 27-го числа. С этого дня для передвижения по столице будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что с 25 мая в городе будут открыты многофункциональные центры. В тот же день они возобновят работу и в Московской области.