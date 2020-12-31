Московские парковки в наступившем году 72 дня будут бесплатными

https://static.news.ru/photo/4b614e54-4cdb-11eb-a25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в 2021 году столичные парковки 72 дня будут бесплатными.

В 2021 году столичные парковки будут бесплатными 72 дня, — цитирует ведомство слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Оставить машину на парковочных местах города без оплаты можно будет в 22 праздничных дня. Исключение будет сделано только для парковок со шлагбаумами, они продолжат работать по своим тарифам. По воскресеньям можно будет не платить за оставленный автомобиль на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час.

Таким образом, воспользоваться возможностью бесплатной парковки в Москве можно будет с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, 8 марта, с 1 по 3 и с 9 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, 31 декабря, а также по воскресеньям, говорится в Telegram-канале дептранса.

Ранее в дептрансе объявили, что бесплатная парковка в столице будет доступна медикам и волонтёрам и после Нового года, передавал NEWS.ru. После 1 января эти категории граждан смогут бесплатно парковаться на московских улицах, так как мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить такой режим вплоть до окончания режима повышенной готовности. По словам главы московского транспортного комплекса Максима Ликсутова, ничего продлевать и переоформлять не потребуется, так как продление на 2021 год произойдёт автоматически.