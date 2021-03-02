Московские парковки 8 Марта будут бесплатными

В Международный женский день 8 Марта московские парковки будут бесплатными. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Бесплатно можно будет
6 и 7 марта паркинг будет работать в обычном режиме: в субботу оплата взимается на всех парковках, в воскресенье — на парковках с повышенным тарифом.
Международный женский день отмечается 8 марта с начала ХХ века. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальной, этнической, языковой, культурной, политической и экономической принадлежности. В мире в этот день проходят праздничные мероприятия, концерты и фестивали.
Ранее сообщалось, что самым экзотичным и оригинальным цветком, который можно подарить женщинам на 8 Марта, названа протея. По мнению экспертов, именно это растение способно вызвать у представительниц прекрасного пола умиление, восхищение и восторг, писал NEWS.ru.