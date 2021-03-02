Московские парковки 8 Марта будут бесплатными

https://static.news.ru/photo/9e1648c8-7be5-11eb-b2e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Международный женский день 8 Марта московские парковки будут бесплатными. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Бесплатно можно будет припарковать свой автомобиль на всех улицах, включая те, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днём и 200 рублей в час ночью. При этом платными останутся парковки со шлагбаумом.

6 и 7 марта паркинг будет работать в обычном режиме: в субботу оплата взимается на всех парковках, в воскресенье — на парковках с повышенным тарифом.

Международный женский день отмечается 8 марта с начала ХХ века. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальной, этнической, языковой, культурной, политической и экономической принадлежности. В мире в этот день проходят праздничные мероприятия, концерты и фестивали.

Ранее сообщалось, что самым экзотичным и оригинальным цветком, который можно подарить женщинам на 8 Марта, названа протея. По мнению экспертов, именно это растение способно вызвать у представительниц прекрасного пола умиление, восхищение и восторг, писал NEWS.ru.