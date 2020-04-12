Московские магазины оштрафовали из-за отсутствия социальной разметки

https://static.news.ru/photo/690e3fce-7cc1-11ea-8b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Почти два десятка столичных магазинов оштрафовали из-за отсутствия разметки для соблюдения социальной дистанции в условиях распространения коронавируса. Об этом рассказал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что разметка должна присутствовать во всех торговых залах магазинов без исключения. К нарушителям будут применяться жёсткие меры, вплоть до приостановления деятельности, сообщается на сайте мэра Москвы.

Чиновник добавил, что проверки соблюдения субъектами розничной торговли ограничительных мер проводятся постоянно.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице за несоблюдение социальной дистанции оштрафованы более 1,3 тысячи человек. К административной ответственности они привлечены за то, что появлялись на улицах без уважительной причины и собирались в группы.

В Москве количество заболевших превышает 8,8 тысячи человек. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч.