Московские кладбища закроют на период самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, кладбища города останутся открытыми только для оформления погребальных услуг и участия в церемониях похорон.
Такие меры будут действовать до окончания режима самоизоляции,
Прошу вас, дорогие мои, правильно понять моё решение, — подчеркнул он.
Соответствующий указ
Ранее NEWS.ru писал, что десять человек оштрафованы в Москве за нарушение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В постановлениях указано, что они отошли на расстояние более ста метров от места проживания. Однако в указе мэра столицы такого запрета нет.
Ограничение расстояния предусмотрено только для тех, кто выгуливает домашних животных. В остальных случаях оно должно определяться принципом целесообразности — ближайший магазин может находиться в паре километров от дома, а, например, поликлиника ещё дальше.
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