Московские кладбища закроют на период самоизоляции

https://static.news.ru/photo/70c84c64-7a6e-11ea-8cf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, кладбища города останутся открытыми только для оформления погребальных услуг и участия в церемониях похорон.

Такие меры будут действовать до окончания режима самоизоляции, написал градоначальник на своём сайте.

Прошу вас, дорогие мои, правильно понять моё решение, — подчеркнул он.

Соответствующий указ размещён на портале мэрии.

Ранее NEWS.ru писал, что десять человек оштрафованы в Москве за нарушение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В постановлениях указано, что они отошли на расстояние более ста метров от места проживания. Однако в указе мэра столицы такого запрета нет.

Ограничение расстояния предусмотрено только для тех, кто выгуливает домашних животных. В остальных случаях оно должно определяться принципом целесообразности — ближайший магазин может находиться в паре километров от дома, а, например, поликлиника ещё дальше.