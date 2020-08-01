Московские фонтаны в День ВДВ будут работать

Отключать фонтаны в День ВДВ в Москве не станут. Все они будут работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Вместе с тем там напомнили, что фонтаны — не место для купания, это сложное техническое сооружение, элементы которого можно повредить, находясь внутри.
В ведомстве добавили, что 90 наиболее значимых фонтанов Москвы находятся в ведении госпредприятия «Гормост». Они оснащены современной архитектурно-художественной подсветкой. Некоторые гидросооружения также оборудованы аудиосистемами, которые позволяют организовывать светодинамические представления.
День ВДВ в России отметят 2 августа.
Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге в связи с предстоящим праздником решили поступить иначе. Там работу основных фонтанов остановят на сутки. Если будут зафиксированы случаи купания, отключат и все остальные.
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