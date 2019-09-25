https://static.news.ru/photo/473d548e-df5f-11e9-a018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Global Look Press

Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков рассказал, что специалисты приступят к работам по консервации фонтанов 1 октября.

Из них сольют воду, промоют чаши, поставят заглушки, демонтируют светильники и накроют сооружения. Плавающие фонтаны на Братеевском пруду и Обводном канале разберут полностью, а фонтан в Царицыно закроют куполом, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, в столице оборудуют современную голубятню, рассчитанную на пребывание около 50 птиц. Она появится на набережной Шитова в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Черкизовского пруда.