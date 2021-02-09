Московские больницы получат аппараты МРТ нового поколения

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Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект, который предполагает введение штрафов в размере до 3 млн рублей для владельцев IT-сервисов, которые блокируют доступ к «общественно значимой информации» российских СМИ.

Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, проект предполагает введение штрафов для физических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей (за повторное нарушение — от 200 до...