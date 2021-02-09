Московские больницы получат аппараты МРТ нового поколения

Более 30 инновационных аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ) закупили власти Москвы для столичных медучреждений. Современную технику первой получила больница имени Кончаловского.
Сотрудники больницы прошли курс обучения работе на новом оборудовании и уже начали использовать его,
Помимо основного пакета в данном оборудовании есть ещё и кардиопакет, нейропакет. У нас в клинике есть сосудистый центр, который давно функционирует. Это значит, что всем нашим пациентам с инфарктами, с инсультами мы будем проводить более объёмное качественное обследование, — рассказала главный врач ГКБ имени Кончаловского Ирина Яроцкая.
Как передавал NEWS.ru, ранее учёные из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики разработали новые антенны для аппаратов МРТ, которые смогут работать без вреда для пациентов на мощностях, недостижимых для аналогов.