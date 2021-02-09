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Московские больницы получат аппараты МРТ нового поколения

17:13, 09 февраля 2021 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 30 инновационных аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ) закупили власти Москвы для столичных медучреждений. Современную технику первой получила больница имени Кончаловского.

Сотрудники больницы прошли курс обучения работе на новом оборудовании и уже начали использовать его, сообщает «ТВ Центр». В закупленных аппаратах увеличен диаметр кольца гентри, что позволяет пациентам с любыми габаритами проходить исследование с комфортом. Новая техника тратит намного меньше гелия, утечки при этом исключены. Аппараты могут проигрывать музыку во время процедуры МРТ. Врачи смогут делиться результатами анализов с коллегами в любых клиниках, так как новые томографы подключаются к единой цифровой платформе.

Помимо основного пакета в данном оборудовании есть ещё и кардиопакет, нейропакет. У нас в клинике есть сосудистый центр, который давно функционирует. Это значит, что всем нашим пациентам с инфарктами, с инсультами мы будем проводить более объёмное качественное обследование, — рассказала главный врач ГКБ имени Кончаловского Ирина Яроцкая.

Как передавал NEWS.ru, ранее учёные из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики разработали новые антенны для аппаратов МРТ, которые смогут работать без вреда для пациентов на мощностях, недостижимых для аналогов.

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