Московская «Тройка» стала самой умной транспортной картой в мире

https://static.news.ru/photo/4faabade-298d-11eb-ad90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первое место в рамках международной премии Transport Ticketing Global получила московская карта «Тройка». Она признана самой умной транспортной картой в мире, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе выступления на пленарной дискуссии XIV международного форума «Транспорт России».

В этом году карта «Тройка» в Лондоне заняла первое место как самая умная транспортная карта в мире, — отметил Ликсутов.

По его словам, в столице наблюдается одна из самых высоких скоростей считывания транспортной карты на турникетах — меньше 0,3 сек (300 миллисекунд). В то же время в Лондоне такая же процедура потребует около полсекунды (500 миллисекунд). Кроме того, российская система позволяет обрабатывать свыше 1,8 тысячи комбинаций по выбору наиболее выгодного тарифа.

Известно, что за награду боролись британская компания Arriva, немецкая компания Deutsche Bahn и оператор железнодорожного транспорта Манчестера.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперимент в московской подземке со скидками на проезд во внепиковое время на двух линиях дал свои результаты. Пассажиропоток стал меньше, рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Градоначальник рекомендовал работодателям скорректировать график, чтобы сотрудники могли ездить не в час пик.