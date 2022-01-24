Московская РПЦ перевела массовые мероприятия в онлайн режим

Настоятелям и игуменам московских монастырей и приходов рекомендовали перевести все массовые мероприятия в онлайн-формат, сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков в беседе ТАСС. По его словам, это связано со значительным ростом заболеваемости коронавирусом. Также в храмах усилен контроль за соблюдением санитарных мер и здоровьем священнослужителей.

В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, — сказал Волков.

Он пояснил, что, прежде всего, рекомендовано перевести в дистанционный режим или ограничить занятия в воскресных школах и храмах, где собирается большое количество учащихся. Кроме того, надлежит перевести в онлайн другие мероприятия и встречи в столичных религиозных учреждениях.

21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в связи с распространением коронавируса распорядился перевести максимально возможное количество совещаний в дистанционный формат. Кроме того, он поручил перевести на удалённую работу как можно больше федеральных чиновников.