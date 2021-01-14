Московская прокуратура считает встречу Навального во Внуково незаконной

https://static.news.ru/photo/d2c26558-574a-11eb-bd67-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny/vk.com

Прокуратура Москвы сообщила, что «публичное мероприятие» 17 января в московском аэропорту Внуково не согласовано с властями. В этот день в Россию возвращается политик Алексей Навальный.

Там предостерегли от участия в «несанкционированных массовых мероприятиях».

В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано, — заявила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефёдова.

По её словам, 15 человек получили предупреждения о недопустимости нарушения закона, так как призывают к участию в «публичном мероприятии». Она заявила, что организация и участие в несогласованных акциях влекут за собой ответственность, говорится на сайте ведомства.

Алексей Навальный накануне заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Он добавил, что оказался в Германии не по своей воле. Команда политика уже создала в Facebook группу, где люди отмечают, что хотят встретить политика в аэропорту. На данный момент отметку «Пойду» поставили почти две тысячи человек.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.

14 декабря Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию, писал NEWS.ru.