Московская полиция устроила музыкальный флешмоб в метро

https://static.news.ru/photo/4f92e840-7f42-11eb-a634-96000091f725_660.jpg Фото: МВД МЕДИА/youtube.com

Музыканты оркестра Культурного центра МВД по Москве в воскресенье, 7 марта, устроили флешмоб в московском метро. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

Акция началась со звуков духовых инструментов в круглом аванзале станции «Курская». Центр платформы украшает оригинальная платформа-цветок. Под описанный аккомпанемент музыканты Московского университета МВД, одетые в парадную форму, поднялись на эскалаторе в зал с букетами тюльпанов в руках. После этого они поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днём.

Подведомственный оркестр исполнил несколько знаменитых композиций. Дирижировал майор внутренней службы Игорь Канурин.

Ставшие свидетелями необычной весенней акции от МВД России пассажиры с удовольствием снимали флешмоб на камеры мобильных телефонов, подпевали и даже танцевали, — говорится на сайте МВД.

Как ранее передавал NEWS.ru, психолог Екатерина Есичева дала совет мужчинам, как порадовать женщин в преддверии Международного женского дня.

По её словам, нужно вспомнить, чем женщина увлекается, что делает в свободное время. Она подчеркнула, что все представительницы прекрасного пола индивидуальны, а единого стандарта в вопросах подарков не существует.