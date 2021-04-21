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Пенсионерка выпила средство для мытья пола и скончалась в реанимации

10:22, 22 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая москвичка выпила ядовитую жидкость и умерла. Женщина по ошибке употребила внутрь моющее средство для полов, пишет АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известие о смерти пенсионерки поступило в полицию 21 апреля.

Пенсионерка была доставлена в больницу четырьмя днями ранее с отравлением моющим средством и химическим ожогом пищевода. Сотрудниками правоохранительных органов было предварительно установлено, что женщина выпила средство для мытья полов по ошибке, — говорится в сообщении.

Производство по факту гибели пенсионерки продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы купила в кофейне Cofix на Охотном Ряду бутылку воды, но сделав небольшой глоток, почувствовала себя плохо. В НИИ им. Склифосовского она провела несколько дней. Оказалось, что вместо воды в бутылке был антисептик.

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