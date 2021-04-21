Пенсионерка выпила средство для мытья пола и скончалась в реанимации

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы отключить Россию от SWIFT. По его словам, министр иностранных дел соседней страны просто сотрясает воздух и «нагнетает антироссийскую истерию», пишет РИА Новости.

Единственный товар, который производит Украина в отношениях с Евросоюзом,— это нагнетание антироссийской истерии, — сказал Косачев. По его словам, странам Евросоюза совсем не нужны другие продукты, которые производит государство. В...