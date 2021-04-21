Пенсионерка выпила средство для мытья пола и скончалась в реанимации

https://static.news.ru/photo/153e857c-a33d-11eb-8d96-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожилая москвичка выпила ядовитую жидкость и умерла. Женщина по ошибке употребила внутрь моющее средство для полов, пишет АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известие о смерти пенсионерки поступило в полицию 21 апреля.
Пенсионерка была доставлена в больницу четырьмя днями ранее с отравлением моющим средством и химическим ожогом пищевода. Сотрудниками правоохранительных органов было предварительно установлено, что женщина выпила средство для мытья полов по ошибке, — говорится в сообщении.
Производство по факту гибели пенсионерки продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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