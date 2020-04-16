Московская патриархия: освятить куличи может только священник

https://static.news.ru/photo/97e257dc-7f68-11ea-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православные верующие самостоятельно дома могут только благословить пасхальную трапезу, но не освятить, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Для того, чтобы благословить куличи, пасхи, яйца мирянин может три раза пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», после чего пищу следует окропить святой водой, при её наличии, говоря при этом «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», передаёт РИА Новости.

Речь идёт о благословении пасхальной трапезы... Заменить благословение священника мирянин, понятное дело, не может, но благословить свою трапезу, то есть помолиться перед ней, перекрестить еду — общая практика для благочестивых мирян. А здесь предлагается это сделать особым пасхальным порядком, — уточнил епископ.

Православная Пасха отмечается в 2020 году 19 апреля.

Как писал NEWS.ru ранее, федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу, которая пройдёт в храме Христа Спасителя, в прямом эфире. Первый канал, «Россия 1» и НТВ начнут трансляцию в 23:30 мск. На полчаса раньше в эфир выйдет «Спас», на котором традиционно пройдёт многочасовой праздничный марафон.