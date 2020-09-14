Московская область вышла на второе место в РФ по количеству частных сыщиков

https://static.news.ru/photo/8970b21a-f746-11ea-a997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России набирают популярность детективные агентства и частные сыщики. Больше всего лиц, работающих в этой области, зарегистрировано в Москве (132) и Подмосковье (77).

Частный детектив Олег Пытов заявил, что к нему и его коллегам обращаются адвокаты, юридические компании и другие лица.

Наша деятельность — это сбор информации в интересах третьих лиц, поиск пропавшего имущества, людей. К нам обращаются адвокаты, обращаются юридические компании, обращаются просто предприниматели или юридические лица с просьбой собрать информацию о контрагентах, проверить добросовестность, добропорядочность своих деловых партнёров. Или сбор информации может быть по какому-то гражданскому судопроизводству, — объяснил специалист в интервью «Радио 1».

По его словам, взаимодействие сыщиков с госорганами пока не прописано. Власти должны наделить частного детектива определёнными правами, чтобы они наравне с сотрудниками правоохранительных органов могли помогать гражданам. Однако этого пока нет.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил разделить регулирование детективной и охранной деятельности, расширить полномочия детективов, а также ввести понятие «детективной тайны».

Сейчас в России всего несколько тысяч детективов работают с официальными лицензиями. Остальные сыщики трудятся «в серую», и этот рынок детективных услуг никак не подконтролен регулированию, писал NEWS.ru.