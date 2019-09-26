https://static.news.ru/photo/5aeccdf4-e089-11e9-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Все объекты Московской области будут подключены к отоплению до конца текущего месяца. Об этом заявил вице-губернатор Дмитрий Пестов.

Он уточнил, что включать котельные в регионе начали с 20-го числа. Весь технологический процесс занимает в общей сложности до 10 дней, сообщил он в эфире телеканала « 360 ». По словам замглавы области, сейчас отоплением обеспечены 98,5% всех объектов социальной сферы и 90% многоквартирных домов.

Пестов заверил, что за всеми объектами ведётся контроль. Работу отопления специалисты обещают проверять в течение всего сезона холодов.

Ранее, как писал News.ru, заммэра Москвы Пётр Бирюков заверил, что тепло подано во все жилые дома столицы. Он подчеркнул, что отсутствие отопления может быть лишь следствием ненадлежащей работы управляющих компанией, и призвал жителей столицы сообщать о таких случаях.