Московская неделя моды анонсировала расписание показов

Фото: Пресс-служба «Московской недели моды«

Московская неделя моды анонсировала расписание показов с 20 по 26 июня. Специальными проектами станут показы Славы Зайцева в первый день недели моды и Валентина Юдашкина — в последний. Также на главной площадке в парке «Зарядье» зрители увидят коллекции более 120 российских дизайнеров, сообщает пресс-служба Московской недели моды.

В парке будет открыт маркет российских брендов с 23 по 26 июня, с 13:00 до 21:00. Пространство Музея моды в Гостином дворе на неделю станет шоурумом, где ведущие закупщики смогут познакомиться с коллекциями.

Фото: Пресс-служба «Московской недели моды«

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, в столице впервые проходит модное событие такого масштаба.

В России большое количество талантливых дизайнеров. В столице впервые проводится модное событие такого масштаба — Московскую неделю моды смогут посетить десятки тысяч гостей. Те, кто не сможет приехать в столицу в эти дни, получат возможность увидеть показы в онлайн-режиме на официальном сайте, — отметил он.

Показы пройдут также на ВДНХ и Тверской площади. В них примут участие такие известные дизайнеры и бренды, как AKHMADULLINA, Julia Dalakian, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY и MASTERPEACE. С дебютными показами выступят STUDIO 29 и Дима Магний. Кроме того, свои коллекции продемонстрируют дизайнеры, которые развивают тему устойчивости окружающей среды: ABZAEVA, BEENA, JENESAQ, Gerda Irene и ряд других.

Открыты для посетителей будут и коллективные показы студентов и выпускников известных учебных заведений Москвы направления «Дизайн одежды».

6 июня в Центральном детском магазине на Лубянке представили шоу на стыке моды и цирка Fashion show Circus от дизайнера, модельера Маши Горячевой и режиссёра-постановщика Валерия Сорокового. Мероприятие было приурочено к юбилею ЦДМ.