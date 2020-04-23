«Библионочь» отправит москвичей в виртуальные театры

https://static.news.ru/photo/02ed735e-85fe-11ea-9a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийская акция «Библионочь-2020» на этот раз в Москве пройдёт в онлайн-формате. Это связано с режимом ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.

Мероприятие намечено на 25 апреля, а участие в нём примут библиотеки столицы, музеи и галереи столичного департамента культуры, а также Московский Дом книги.

Главные мероприятия будут организованы на трёх YouTube-каналах библиотек. Каждый из них представит собственную тематическую программу — детско-юношескую, лекционную и театральную, передаёт «Москва 24».

Часть событий «Библионочи-2020» посвятят 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Для горожан покажут спектакли о Великой Отечественной войне, исполнят фронтовые песни, а также совершат виртуальную экскурсию по книгохранилищам.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в течение месяца проходил фестиваль «Букинист». Его посетители приобрели в общей сложности около 25 тысяч книг и журналов.