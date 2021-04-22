Москалькову переназначили на пост омбудсмена

https://static.news.ru/photo/b9ed6c9e-a376-11eb-ac8a-96000091f725_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: instagram.com/moskalkova.official

В Госдуме одобрили повторное назначение Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России. За её кандидатуру высказались 367 из 411 присутствовавших на заседании парламентариев, передаёт ТАСС.

После голосования депутатов Москалькова принесла присягу. В качестве основных задач на новый срок она назвала укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества, содействие расширению общественного контроля за соблюдением прав человека, создание превентивного механизма для их гарантирования в местах принудительного содержания. Кроме того, она намерена обеспечить гражданам возможность направлять жалобы омбудсмену посредством портала госуслуг.

Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена предложил президент Владимир Путин. Конкуренцию ей составлял только первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев. Его на данный пост выдвинула фракция ЛДПР.

Уполномоченный по правам человека в России назначается сроком на пять лет. Москалькова впервые заняла эту должность в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Москалькова призвала серьёзно проработать инициативу о введении ковид-паспортов. Она отметила, что такие документы могут «стать скрытой формой принуждения», а также породить неравенство между прошедшими вакцинацию и всеми остальными категориями граждан.