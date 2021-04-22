Москалькову переназначили на пост омбудсмена

В Госдуме одобрили повторное назначение Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России. За её кандидатуру высказались 367 из 411 присутствовавших на заседании парламентариев, передаёт ТАСС.
После голосования депутатов Москалькова принесла присягу. В качестве основных задач на новый срок она
Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена предложил президент Владимир Путин. Конкуренцию ей составлял только первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев. Его на данный пост выдвинула фракция ЛДПР.
Уполномоченный по правам человека в России назначается сроком на пять лет. Москалькова впервые заняла эту должность в 2016 году.
Ранее сообщалось, что Москалькова призвала серьёзно проработать инициативу о введении ковид-паспортов. Она отметила, что такие документы могут «стать скрытой формой принуждения», а также породить неравенство между прошедшими вакцинацию и всеми остальными категориями граждан.