Москалькова заявила, что законопроекты о QR-кодах требуют доработки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала свою позицию относительно законопроектов о QR-кодах. По её мнению, они требуют существенной доработки: QR-коды должны быть предусмотрены не только для привитых или переболевших, но и для тех, кто имеет большое количество антител. Об этом она заявила в эфире телеканала ОТР.

Буквально сегодня мы получили заключение наших экспертов, которым я направляла эти законопроекты на заключение. Я его готова направить в Государственную думу, там очень много вопросов, — добавила Москалькова.

Ранее омбудсмен выступила за ограничения прав людей, не вакцинирующихся от коронавируса. Она подтвердила, что каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, однако при этом необходимо учитывать интересы большинства граждан и нации в целом. По её мнению, человек, который не вакцинируется, должен принять условия неких ограничений.

Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также предложил выдавать QR-коды россиянам, выздоровевшим от коронавируса и имеющим высокие титры антител. Свою инициативу он изложил в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным, уточнив, что множество россиян не попали в списки официально переболевших и не смогут получить код, хотя у них есть антитела.