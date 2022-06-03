Москалькова заявила, что санкции Запада нарушают права россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Санкции Запада — это попытка вмешаться во внутренние дела России и ограничить суверенитет страны, подобные ограничения противоречат Всеобщей Декларации прав человека, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что антироссийские санкции нарушают целый ряд прав россиян, предусмотренных Конституцией, пишет «Парламентская газета».

Незаконные ограничения нарушают и затрудняют реализацию целого ряда прав граждан России, в том числе предусмотренных нашей Конституцией и международным правом: права на частную собственность, на свободу экономической деятельности, на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, — перечислила Москалькова.

Помимо этого, граждан России ограничили в свободе передвижения, россиян травят и дискриминируют в западных школах и вузах. Москалькова напомнила, что санкции затронули и свободу слова: отечественные СМИ, по ее словам, «отменили» на Западе. Омбудсмен считает, что для решения проблемы с антироссийскими ограничениями необходимо укрепить судебную систему, прокурорский надзор и правоохранительные органы.

Мы убеждены, что в условиях санкций нельзя допускать снижения требовательности к деятельности государственных органов по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, к режиму законности в их работе, — резюмировала уполномоченный по правам россиян.

Ранее председатель ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что организация работает над созданием нового суда по правам человека. По его словам, новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС и станет альтернативой ЕСПЧ, который принимал решения на основе политических соображений, а не юридических норм.