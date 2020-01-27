https://static.news.ru/photo/a44d5512-4115-11ea-b5fa-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила применить акт помилования в отношении гражданки Израиля Наамы Иссахар, которую осудили за контрабанду наркотиков.

Обращение омбудсмен направила в комиссию по помилованию и её председателю Александру Горбылеву.

Прошу вас, уважаемый Александр Анатольевич, и членов комиссии по помилованию на территории Московской области, рекомендовать применение акта помилования, — говорится в обращении Москальковй, которое цитирует РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о прошении о помиловании на имя Владимира Путина Наамы Иссахар. По его словам, в настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры, чтобы уже в ближайшее время глава государства мог принять решение по данному вопросу.

25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима.