Москалькова выступила в Госдуме с предложением по теме миграции Москалькова призвала не уходить в репрессивные меры в сфере миграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в отношении мигрантов «нельзя уходить в крайность и репрессивные меры», так как они приносят стране «много полезного». В докладе о деятельности за прошлый год омбудсмен отметила, что МВД подготовило законопроект о совершенствовании госконтроля в сфере миграции.

Инициатива в том числе предусматривает реестры работодателей, цифровой профиль для иностранцев и сбор биометрических данных, уточнила Москалькова. По ее словам, в рамках правительственной комиссии вносится предложение по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. Она призвала «расширить правовую и просветительскую работу» и поставить обучение в школах.

Но самое главное, нам нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране — полезные мигранты, позитивные, — заявила Москалькова.

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что количество трудовых мигрантов из страны в России уменьшилось в четыре раза с 2016 года. По его словам, это связано с проводимыми Ташкентом экономическими реформами, а также с соглашениями о трудовой миграции, заключенными с Москвой.