https://static.news.ru/photo/be9d24cc-cd77-11e9-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает важным продолжение работы мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.

Омбудсмен напомнила, что о закрытии мессенджера могла идти речь при отказе руководства делиться информацией с правоохранительными органами, если это было связано с преступлением или может повлиять на безопасность государства и общества.

В данный момент достигнут определенный компромисс в этом вопросе, - сказала омбудсмен, выступая в понедельник перед студентами Московского городского педагогического университета.

Ранее Telegram обещал усилить анонимность пользователей путём скрытия номера своего телефона, в том числе от тех, кто внесён в список их контактов. Такая опция должна появиться после обновления мессенджера в течение нескольких дней. Нововведение позволит протестующим в Гонконге скрывать свою личность от китайских спецслужб, писал News.ru.