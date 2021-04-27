Москалькова: жизни Навального ничего не угрожает

https://static.news.ru/photo/0242aa82-a731-11eb-89e0-96000091f725_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Совет Федерации/flickr.com

Оппозиционера Алексея Навального осмотрели врачи высшей квалификации. Угрозы его жизни не обнаружено. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала «Интерфаксу».

Те медицинские документы, которые я получила на ознакомление, содержат выводы, что угрозы жизни Навального нет, — приводит агентство её слова.

Омбудсмен пояснила, что оппозиционера неоднократно обследовали специалисты, не работающие в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В частности, медики разных направлений Владимирской областной больницы, а также врач из депздрава области.

Москалькова добавила, что за состоянием Навального ежедневно ведётся дополнительное наблюдение, необходимое при выходе из голодовки.

Ранее стало известно, что Навальный по настоянию врачей прекратил голодовку, которая длилась 24 дня. Специалисты отметили, что выход из неё может оказаться долгим и сложным. Человека в таких случаях сначала «кормят» через капельницу питательными растворами, чтобы организм хоть как-то начал воспринимать еду. В противном случае есть риск развития анорексии.