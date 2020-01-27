https://static.news.ru/photo/c9f8415c-40f0-11ea-b749-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверит данные о том, что ей предъявили во время поездки в Чечню родственников якобы расстрелянных граждан вместо них самих.

Уполномоченный считает информацию, опубликованную «Новой газетой», очень серьёзной, будет проводить проверку по данному вопросу. Уполномоченный связалась с «Новой газетой» и запросила имеющиеся материалы, — цитирует пресс-службу чиновницы «Интерфакс».

3 октября 2017 года правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что 20 сентября чеченские власти доставили в Грозный и показали Москальковой двух граждан из списка погибших. Однако, по предварительным данным, вместо Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева из «расстрельного списка» привезли на встречу с омбудсменом их родных братьев.

В январе 2020 года Европейский суд по правам человека присудил родственникам пропавших во время спецопераций в Чечне, Ингушетии и Дагестане более €1 млн.

На сайте суда опубликованы решения по двум жалобам, поданным родственниками 20 жителей Северного Кавказа, пропавших в период с 2000 по 2006 год. Они исчезли после незаконного задержания в ходе спецопераций.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда исполняет решения Европейского суда по правам человека.