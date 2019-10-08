Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2020 году собирается устроить дискуссионную площадку по защите прав женщин. Об этом она заявила по итогам встречи с директором директората по человеческому достоинству, равенству и управлению Совета Европы Клаудией Лучиани, а также главой по реализации совместных проектов департамента по гендерному равенству Мартой Бессерой.

Ко мне приходит мало обращений по поводу дискриминации женщин, но в то же время я вижу, что проблемы в этой области всё ещё есть, — написала Москалькова в Instagram.

Омбудсмен считает важным обмен мнениями и информацией по данной проблематике, в связи с чем Москалькова собирается «организовать в следующем году дискуссионную площадку по защите прав женщин».

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Вместе с Директором Директората по человеческому достоинству, равенству и управлению Совета Европы Клаудией Лучиани и Главой по реализации совместных проектов Департамента по гендерному равенству Мартой Бессера обсуждаем важную тему равенство мужчин и женщин в современном обществе. Ко мне приходит мало обращений по поводу дискриминации женщин, но в то же время я вижу, что проблемы в этой области все ещё есть...Считаю, что важно поддерживать обмен информацией и мнениями по этой проблеме, планирую организовать в следующем году дискуссионную площадку по защите прав женщин. #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #москалькова #правачеловека #советевропы

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Как писал News.ru, в июле силовики в Красноярске сорвали лекцию студентки из Шотландии Харриет Филлипс о феминизме. Мероприятие не дали провести сотрудники подразделения МВД по вопросам миграции.

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