Россия и Украина обменялись пленными в формате 86 на 86

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. По её словам, которые приводит ТАСС, обмен четырёх сотрудников Росатома, остающихся на Украине, сорвался в последний момент.

Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся, — заявила омбудсмен.

Ранее Москалькова в ходе рабочей поездки в Крым ознакомилась с условиями содержания пленных украинских военнослужащих и отметила, что они обеспечены всем необходимым и получают высококвалифицированную медпомощь. Украинские военные рассказали ей, что встречают с российской стороны только человеческое отношение, в месте их проживания не холодно, светло, есть телевизор и место для курения. Москалькова подчеркнула, что условия содержания пленных в России, добровольно сложивших оружие, соответствует нормам международного права.

Между тем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что пленных на Украине пытают те, кто вырос в фальшивых ценностях со времён Майдана. По его словам, людей погрузили в информационную капсулу абсолютно фальшивых ценностей и они взрослели в хаосе и беззаконии, не видя этому альтернатив. Поэтому цинизм, злость и ненависть стали результатом длительной работы с молодёжью.