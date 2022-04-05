Россия и Украина обменялись пленными в формате 86 на 86
Москалькова: Россия и Украина обменялись пленными в формате 86 на 86
Сергей Князев
Сергей Князев
15:15, 05 апреля 2022
Попавшие в плен военнослужащие украинской армииФото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. По её словам, которые приводит ТАСС, обмен четырёх сотрудников Росатома, остающихся на Украине, сорвался в последний момент.
Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся, — заявила омбудсмен.
Ранее Москалькова в ходе рабочей поездки в Крым ознакомилась с условиями содержания пленных украинских военнослужащих и отметила, что они обеспечены всем необходимым и получают высококвалифицированную медпомощь. Украинские военные рассказали ей, что встречают с российской стороны только человеческое отношение, в месте их проживания не холодно, светло, есть телевизор и место для курения. Москалькова подчеркнула, что условия содержания пленных в России, добровольно сложивших оружие, соответствует нормам международного права.
Между тем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что пленных на Украине пытают те, кто вырос в фальшивых ценностях со времён Майдана. По его словам, людей погрузили в информационную капсулу абсолютно фальшивых ценностей и онивзрослели в хаосе и беззаконии, не видя этому альтернатив. Поэтому цинизм, злость и ненависть стали результатом длительной работы с молодёжью.