Москалькова рассказала о нарушениях Навального в колонии

https://static.news.ru/photo/f9816d72-a355-11eb-b29b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный за время пребывания в колонии 14 раз нарушал порядок отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

В ответе генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич российский омбудсмен пояснила , что нарушения состояли в отказе Навального заправлять постель и выполнять обязанности дежурного по отряду. Кроме того, за ним зафиксированы нарушения распорядка дня и формы одежды.

Москалькова добавила, что за указанные нарушения к оппозиционеру применялись взыскания в виде выговоров.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».

Некоторое время назад он объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача. Адвокаты оппозиционера уверяют, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. По их словам, у Навального в колонии обнаружили две грыжи и протрузию, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, истощён, кашляет, а температура у него колеблется от 37 до 39 градусов.

Москалькова, в свою очередь, заявила, что серьёзных рисков для здоровья оппозиционера нет. Ему ставят капельницы и обеспечивают всей необходимой терапией.