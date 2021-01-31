Москалькова прокомментировала применение электрошокеров силовиками

https://static.news.ru/photo/411fb4b4-63cc-11eb-8266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информацию о применении электрошокеров сотрудниками правопорядка в ходе несогласованной акции протеста в Санкт-Петербурге необходимо тщательно проверить, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Некоторое время назад соответствующая информация появилась в ряде Telegram-каналов.

Каждый факт требует тщательной проверки этой ситуации. Был ли он вообще, как он зафиксирован. Нужно слышать обе стороны и принимать тогда какие-то соответствующие решения, — отметила Москалькова, слова которой приводит РИА Новости.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал проходящие в стране несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера. По его словам, эти акции являются провокацией и никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь».