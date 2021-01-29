Москалькова призвала россиян не ходить на незаконные митинги

https://static.news.ru/photo/1796fd7a-6311-11eb-b46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала соотечественников воздержаться от участия в несанкционированных акциях.

Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях, — цитирует омбудсмена «Интерфакс».

Москалькова попросила россиян отнестись уважительно к правам других граждан, а также сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок.

Омбудсмен обратилась к полицейским и росгвардейцам с просьбой не применять насилие и спецсредства в противоречие закону, а также от имени родителей и учителей попросила власти «сделать всё возможное, чтобы дети не стали жертвами провокаций и заблуждений».

23 января в ряде российских городов прошли несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Силовики задержали несколько тысяч человек, в том числе около 300 несовершеннолетних. Сторонники блогера объявили о проведении новой акции 31 января.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы в преддверии митинга закроют центральные станции метро и ограничат передвижение пешеходов по городу. Кроме того, кафе, ресторанам и магазинам, расположенным в центре Москвы, рекомендовано приостановить работу.