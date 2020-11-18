Москалькова призвала пересчитать оплату за обучение в вузах из-за удалёнки

https://static.news.ru/photo/81a92e88-2a48-11eb-8ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость обучения в университетах из-за перехода на дистанционный формат необходимо пересчитать. С таким призывом выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По мнению омбудсмена, в высшем образовании нужно разработать механизм перерасчёта оплаты стоимости, произведённой за очную форму обучения, но фактически не полученную из-за перехода вузов на дистанционный формат, передаёт РИА Новости.

Москалькова добавила, что на 15 апреля 2020 года пандемия коронавируса затронула более полутора миллиардов обучающихся в 191 стране мира, это 91,3% всех учащихся на планете.

Ранее стало известно, что некоторые студенты, обучающиеся в Московском государственном университете имени Ломоносова на платной основе, намерены подать коллективный иск к вузу. Учащиеся хотят получить перерасчёт, потому что, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса качество образования снизилось.

В университете, комментируя эту информацию, отметили, что начиная с марта 2020 года в МГУ были приняты исчерпывающие меры, направленные как на исполнение предписаний и рекомендаций, так и на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечение его максимального соответствия утверждённым стандартам. В пресс-службе вуза считают, что работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования «Университет без границ». Говоря о мерах соцподдержки студентов, в том числе о возможности снижения стоимости обучения договорников, в МГУ сказали, что при рассмотрении данного вопроса нужно учитывать тот факт, что удалёнка является разновидностью очной формы образовательного процесса, писал NEWS.ru.