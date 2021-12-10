Москалькова признала закон об иноагентах требующим уточнений

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что законодательство о признании СМИ и некоммерческих организаций иностранными агентами требует корректировки и уточнений. По её словам, необходимо в том числе установить порядок работы общественной организации, признанной иноагентом, и создать систему обжалования решений о внесении в реестр иноагентов, пишет ТАСС

Это всё, на мой взгляд, требует серьезных уточнений. Я готова принять участие в этой работе, — сказала омбудсмен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что законодательство о СМИ-иноагентах нужно обсудить с правозащитниками и прийти к согласованному решению относительно его содержания и возможных поправок. По словам Путина, здесь нужно действовать очень аккуратно для того, чтобы сделать общество и экономику более конкурентоспособными.

Ранее Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать своим целям и не должен нарушать права граждан. Он согласился, что нужно внимательно посмотреть и проанализировать практику применения этого закона и внести в него определённые коррективы.

До этого политическая партия «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагает признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции Сергея Миронова, необязательно сразу включать жёсткие меры, которые могут негативно сказаться на всей дальнейшей работе издания или телеканала. В случае нарушения сначала следует выносить СМИ предупреждение, а уже потом обращаться в суд.