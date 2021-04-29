Москалькова привилась от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ffb5a832-a901-11eb-ac43-96000091f725_660.jpg Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала прививку от коронавируса. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

В пресс-службе уполномоченного отметили , что Москалькова привилась одной из трёх отечественных вакцин, но не уточнили, какой именно.

Ранее омбудсмен высказалась по поводу введения паспортов для прошедших вакцинацию от коронавируса. По её мнению, реализация этой инициативы требует серьёзной проработки, поскольку эти паспорта могут использоваться для скрытого принуждения и породить неравенство между привившимися и остальными гражданами.

При этом Москалькова подчеркнула, что введение ковид-паспортов на этом этапе является своевременным решением в борьбе с распространением инфекции.