Москалькова предложила запретить владеть оружием россиянам младше 21 года

https://static.news.ru/photo/8c6586fc-b259-11eb-a1b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возраст, с которого россияне имеют право владеть оружием, следует повысить с 18 лет до 21 года. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Исключением, по её словам, должны стать лишь те, кто отслужил в Вооружённых силах.

Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года. <...> Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия, — указала Москалькова.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 — получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии незамедлительно проработать ужесточение правил оборота оружия.