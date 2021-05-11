Москалькова предложила запретить владеть оружием россиянам младше 21 года

Возраст, с которого россияне имеют право владеть оружием, следует повысить с 18 лет до 21 года. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Исключением, по её словам,
Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года. <...> Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия, — указала Москалькова.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 — получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.
После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии незамедлительно проработать ужесточение правил оборота оружия.