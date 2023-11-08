Москалькова предложила сообщать МВД о психических расстройствах россиян Москалькова предложила уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет

Фото: НАК

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступит в Государственной думе с предложением сообщать МВД о постановке граждан на психиатрический учет, пишут «Ведомости». Сейчас органы внутренних дел получают данные о россиянах с психическими расстройствами, которые могут представлять угрозу для общества, только после совершения противоправных действий.

По данным издания, омбудсмен выступит с докладом на заседании Комитета ГД по развитию гражданского общества, Комитета по защите семьи и Комитета по контролю. Согласно позиции МВД, ведомство хочет предотвращать преступления, которые могут совершить граждане с расстройствами психики.

В докладе также приводятся данные ведомства, которые свидетельствуют о том, что каждый год «невменяемымые лица» совершают около семи тысяч общественно-опасных деяний. 32% всех преступлений (почти 270 тысяч) совершаются в алкогольном или наркотическом опьянении.

Проблемой для реализации предложения Москальковой может стать «коллизия двух федеральных законов». С одной стороны правоохранители по профильному закону обязаны совместно с органами здравоохранения наблюдать за страдающими психиатрическими расстройствами гражданами, представляющими опасность для окружающих. А с другой стороны, медучреждения часто отказываются предоставлять сведения о пациентах, боясь нарушить врачебную тайну.

Ранее в Дагестане мужчина, имеющий психическое заболевание, убил сожительницу, а затем нанес множественные ножевые ранения жертве и покалечил себя. Правоохранители уточнили, что подозреваемый состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере.